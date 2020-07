Prefeitura de Estância Velha recebe totem de álcool em gel

publicidade

A cidade de Estância Velha recebeu da empresa GS Soluções e Serviços a doação de um totem de álcool em gel de estrutura metálica com acionamento no pé, evitando contato pelas mãos. O equipamento comporta em média 500ml de álcool em gel e está instalado na recepção do Centro Administrativo da cidade.

Além desta novidade, a Prefeitura segue distribuindo máscaras à população com o objetivo de reduzir a possibilidade de contaminação e transmissão do coronavírus.