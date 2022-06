Prefeitura de Imbé realiza ações de conscientização no combate à violência contra idosos

publicidade

A Prefeitura de Imbé desenvolveu cronograma de ações para informar a população a respeito do Junho Violeta, mês de conscientização no combate à violência contra a pessoa idosa. A partir desta segunda-feira, a titular da Secretaria Municipal de Mulher e Direitos Humanos, Daiana Godoy, visitará e orientará as turmas do projeto Sábia Idade sobre os direitos, além de informar os canais de denúncia e sobre como evitar golpes.

“O projeto conta com mais de 300 alunos matriculados, entre homens e mulheres a partir de 55 anos de idade, por isso se torna um ambiente crucial para reforçar a mensagem do Junho Violeta”, relata Daiana. As visitas seguem até 21 de junho.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência contra a pessoa idosa como ações ou omissões cometidas uma ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa. Entre as situações mais frequentes estão o abandono, a ameaça e a retenção de cartões que oferecem benefícios e direitos a esse público. Em caso de violência, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100, com atendimento 24 horas.

