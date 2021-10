Prefeitura de Passo Fundo orienta imigrantes sobre serviços de acolhimento

publicidade

Os mais de 600 imigrantes, que vieram de países como Senegal, Haiti, Venezuela e Bangladesh e residem em Passo Fundo, no Norte do Estado, são beneficiados com uma ação de orientação desenvolvida pela prefeitura. A iniciativa visa auxiliar as pessoas que chegaram na cidade a acessarem serviços de proteção e obterem encaminhamento para o mercado de trabalho formal.

Segundo o prefeito, Pedro Almeida, no trabalho que iniciou nesta terça-feira, é entregue material informativo em três idiomas e será consolidada com a segunda edição do programa Café Com Emprego, que terá um espaço específico para o atendimento de imigrantes. Foi distribuído material para líderes e comunidades sobre o Programa Imigrante Legal.

Conforme Pedro, essa é uma forma de ampliar o diálogo e acolher as demandas individuais das pessoas que escolhem Passo Fundo para viver. “Pretendemos oferecer bem-estar social e segurança a todos os cidadãos que estão habitando a cidade, pois eles vêm para cá em busca de oportunidades e nós temos a responsabilidade de viabilizar alternativas para que possam ser integrados à assistência social, à educação e, sobretudo, ao mercado de trabalho, que vai proporcionar o sustento e a renda”, observa.

As orientações – escritas em português, espanhol e francês – foram entregues nas ruas, principalmente, no Centro da cidade, que concentra o maior número de trabalhadores informais. Além de apresentar serviços efetuados pelo município e outros órgãos, as equipes da prefeitura convidaram os imigrantes para estarem presentes na segunda edição do programa Café com Emprego, programada para o dia 14 de outubro.

O secretário de Desenvolvimento, Diorges Oliveira informou que no dia 14 haverá um balcão específico de atenção aos imigrantes. “Teremos um centro de atendimento e informações para os imigrantes. Com os técnicos das secretarias, detalharemos sobre os serviços e auxiliaremos no ingresso em empresas parceiras do programa”, disse.

O presidente da sociedade muçulmana de Passo Fundo, Radwan Jehane, afirma que a iniciativa lançada pela prefeitura para levar informações sobre Imigrante Legal contribuirá para que as pessoas que vieram de outros países acessem os serviços e consolidem as suas vidas na cidade. “Eu vejo que esse diálogo que a prefeitura está abrindo com os imigrantes é um acolhimento e entendemos que todos vão gostar desses recursos, que vão auxiliar muito a vida deles aqui”, afirma.

