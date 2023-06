Prefeitura de Porto Alegre alerta sobre acúmulo de lixo ao lado de contêineres vazios

publicidade

O primeiro dia útil após a decisão do prefeito Sebastião Melo em rescindir o contrato com o Consórcio Porto Alegre Limpa, responsável, até segunda ordem, pelo recolhimento do lixo orgânico nos contêineres em 20% de Porto Alegre, foi de dúvidas da população. Ainda que dois caminhões tenham percorrido hoje locais em que equipamentos apresentaram problemas, como tampas faltando, o cenário foi muito parecido com o da semana passada. Ou seja, lixo acumulado nos pontos de coleta, ou, curiosamente, disposto ao lado deles, mesmo sem haver resíduos dentro dos contentores.

A Prefeitura tem notado isto, e relata, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), que o serviço está praticamente normal. “As equipes seguem mobilizadas para apoiar a coleta automatizada em eventuais falhas durante o período de transição”, pontua o titular da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia.

Também nesta segunda pela manhã, em entrevista à Rádio Guaíba, o secretário novamente reconheceu os problemas na coleta nas últimas semanas. “Estamos fazendo tudo da forma mais rápida e transparente para que, o quanto antes, estejamos com a coleta 100% normalizada. Fizemos planos para que a cidade continue limpa e pedimos a colaboração do cidadão de Porto Alegre, e também desculpas àqueles bairros em que acabamos atrasando na coleta. No entanto, agimos rapidamente para encontrar a solução”, afirmou Garcia à rádio.

Comerciante de um armazém na rua General João Telles, bairro Bom Fim, Márcio Dexheimer disse que deixou de colocar caixas de papelão dentro dos contêineres. “Já estou levando na Ceasa diretamente, porque sei que vão utilizar. Na medida do possível, estou evitando colocar lixo ali”, disse ele, apontando para um equipamento quase em frente ao seu negócio. “Quando venta, esse lixo acaba vindo para perto das frutas, trazendo prejuízos para mim, porque acaba inibindo clientes”, afirmou ele.

Em que pese as falhas na coleta, Garcia também reforça que é preciso, ao cidadão, fazer sua parte. “Também pedimos à população que use os contêineres de forma correta, descartando apenas o resíduo orgânico e evitando deixar sacolas para fora quando os equipamentos estiverem vazios”, pontua ele. Não foi o que a reportagem flagrou em pontos do próprio Bom Fim, além da Auxiliadora, bairros contemplados pela coleta automatizada, mas onde o lixo não estava sendo recolhido. Para ele, portanto, é preciso educar as pessoas para evitar o uso incorreto.

Na última sexta, Melo se reuniu com o núcleo do governo e órgãos de serviços no sentido de quebrar o contrato com a Porto Alegre Limpa, em razão dos problemas recorrentes nos lotes 1 e 2. Por ora, o consórcio Porto Limp, responsável pela coleta domiciliar regular nos outros 80% do município, assumirá os serviços da empresa rescindida, em caráter emergencial. O reforço ocorre com a ampliação de equipes à noite, trabalho este já iniciado no último final de semana.

O consórcio Porto Alegre Limpa já teve o contrato rescindido em fevereiro, justamente porque não conseguia atender os dois lotes aos quais havia sido contratada. Enquanto o 1 seguiu sendo operado por esta empresa, o 2 passou a ser gerenciado pela empresa Conesul, também contratada de forma emergencial. No entanto, em abril, a Administração mudou de ideia e retomou a coleta dos dois lotes, correspondentes a 18 bairros, com a Porto Alegre Limpa, antes da decisão da última semana.