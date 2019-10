Prefeitura de São Leopoldo anuncia medidas contra vandalismo

publicidade

Durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, a prefeitura de São Leopoldo anunciou as medidas de segurança que serão aplicadas para combater os atos de vandalismo na cidade. Conforme a gestão municipal, os crimes já ocasionaram mais de R$ 350 mil em reparos e compras de novos itens, como no caso das lâmpadas de LED que foram danificadas na avenida Mauá.

"Fomos surpreendidos, nos últimos 20 dias, pelos altos índices de vandalismos na nossa cidade que estão gerando altos custos. Teremos que tirar recursos de outras secretarias para repôr estes gastos", apontou o prefeito Ary Vanazzi, citando o dano ao chafariz da Praça Tiradentes e o roubo de ração do Canil Municipal.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Comuntária, Carlos Sant'ana, detalhou as medidas que envolvem a conclusão do sistema de alarmes de prédios e espaços públicos, incluindo as Unidades Básicas de Saúde, em um prazo de 50 dias. "Com essa conclusão, vamos organizar melhor a vigilância com os agentes da Guarda Municipal em prédio públicos, juntamente com uma ronda noturna que será ampliada, pois teremos 60% a mais de combustível para que os guardas circulem a noite", explicou.

Também será feito um reforço nas ações de manutenção das câmeras de vigilância da cidade, junto com a qualificação da rede fibra ótica do sistema. Além disso, a Prefeitura de São Leopoldo lançou um canal exclusivo para denúncias de atos de vandalismo, através do Whats App 9933-83222, que funcionará 24 horas por dia, além do contato 153, onde é possível acionar a Guarda Municipal.