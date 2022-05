Prefeitura de Santa Maria entrega gazebos a feirantes

publicidade

A Prefeitura de Santa Maria entregou 18 gazebos (estrutura coberta com lona) para feirantes que expõe e comercializam produtos no Feirão Regional, na Praça João Pedro Menna Barreto (Praça dos Bombeiros). O objeto da iniciativa é fomentar e valorizar a atividades dos e feirantes. As estruturas com armação em aço galvanizado e lona impermeável beneficiam mais de 30 feirantes que comercializam os produtos da agricultura familiar.

Desde 2021, a prefeitura já adquiriu 42 estruturas que totalizaram R$ 68 mil com recursos de uma emenda impositiva da ex-vereadora Celita da Silva. No ano passado, foram entregues dez gazebos para artesãos que expõem produtos na feira que é realizada na Praça Roque Gonzales. Neste caso, as estruturas beneficiam cerca 20 artesãos do município registrados no Programa Gaúcho de Artesanato (PGA), da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). Outros dez serão entregues em breve, segundo o Poder Público, para a Associação Comunitária do Bairro Tancredo Neves e quatro ficarão na sede da secretaria, para serem utilizados conforme a necessidade.

Segundo o prefeito Jorge Pozzobom, a iniciativa implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural é de fundamental importância. “Santa Maria é uma das únicas cidades do Estado onde as feiras nunca pararam, nem nos momentos mais difíceis das restrições sanitárias e isso ocorre porque acreditamos que a economia não pode parar de girar”, disse.

A prefeitura também entregou dois motocultivadores, um para a Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares de Santa Maria (Coopercedro) e outro para a Associação da horta comunitária do Loteamento Cipriano Rocha, no bairro Pinheiro Machado. No ato, realizado na Praça dos Bombeiros, o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, disse que o slogan “A cidade cuidando das pessoas” mostra o quanto a Administração Municipal, por meio do prefeito Jorge Pozzobom tem se dedicado diuturnamente em cuidar de Santa Maria. “Este ato marca a importância da agricultura familiar no município, sendo que essas estruturas padronizadas oferecem mais comodidade e também é uma maneira das pessoas identificarem as feiras”, observa.

A artesã Maria Inês Patsch recebeu os gazebos em nome de todos os feirantes. Já os motocultivadores foram entregues para o representante da Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares de Santa Maria (Coopercedro), Josemar Brutti, e para o representando da ONG Mãos Unidas pela Cipriano, Anderson Melgares.

