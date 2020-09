Prefeitura de Santa Maria não autoriza volta às aulas presenciais antes de 15 de setembro

publicidade

A Prefeitura de Santa Maria, por meio do Comitê Estratégico de Acompanhamento da Covid-19, comunicou nesta segunda-feira que não haverá a retomada das aulas presenciais junto às instituições ensino de Santa Maria antes do dia 15 de setembro na cidade. Segundo a nota, a decisão visa garantir a segurança da população em meio à pandemia de Covid-19. A medida vale para todos os níveis de Educação, tanto na rede pública quanto particular.

O governo do Estado, com a publicação do Decreto nº 55.465, no último sábado, autorizou a retomada de atividades presenciais de ensino, apoio pedagógico ou de cuidados de crianças e adolescentes a partir desta terça-feira já para o Ensino Infantil em regiões na bandeira laranja ou amarela no modelo de Distanciamento Controlado.