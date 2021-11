Prefeitura e concessionária fazem acordo e transporte coletivo é normalizado em Caxias do Sul

publicidade

Quem precisou do transporte coletivo nesta sexta-feira em Caxias do Sul foi surpreendido pela redução no número de ônibus circulando na cidade. Essa situação gerou lotação e atraso dos coletivos. Pelo menos 50% da frota ficou fora de operação hoje na cidade.

A Viação Santa Tereza (Visate), única empresa que presta o serviço em Caxias do Sul havia emitido uma nota lembrando que o órgão gestor, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), foi comunicado desde 22 de setembro passado sobre a situação da concessionária e necessidades de socorro ao sistema de transporte coletivo urbano da cidade. No comunicado, a concessionária afirmou que nada aconteceu e estava sem recursos para operar.

Na tarde desta sexta-feira, a prefeitura reuniu-se com a Visate e foi feito um acordo mediado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do RS para pagamento emergencial por conta do prejuízo do atual contrato no valor incontroverso de R$ 4 milhões.

Com isso, está garantida a normalização dos serviços de transporte coletivo urbano já a partir deste sábado, evitando o colapso do sistema. A prefeitura e a concessionária comporão um grupo de trabalho para revisão do contrato vigente e da tarifa do transporte público para o próximo ano.