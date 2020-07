Presidente da Câmara de Vereadores de Alvorada também testa positivo para a Covid-19

publicidade

Além do prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral, o presidente da Câmara de Vereadores da mesma cidade, Juliano Marinho, também testou positivo para o novo coronavírus. O resultado saiu nesta quarta-feira e Marinho postou o resultado do teste nas redes sociais.

Ele conta que sente muita dor no corpo e nas articulações, além de calafrios e paladar alterado. “Infelizmente, o resultado deu positivo. Eu sabia do risco que corria, pois sou asmático, mas não poderia me acovardar. Em nenhum momento deixei de lutar pela vida dos alvoradenses e contra o coronavírus. Nesses meses enfrentando a pandemia, propus vários projetos, ações e iniciativas para ajudar a combater esse vírus. Agora a luta é pela minha vida, escapar dessa e poder continuar defendendo o povo de Alvorada.”

Marinho disse que ficará em isolamento domiciliar.