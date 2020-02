PRF apreende cocaína e crack escondidos em botijão de gás na BR 285, em Passo Fundo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quinta-feira na BR 285, em Passo Fundo, o motorista e o passageiro de uma Ford Pampa com placas de Medianeira, Paraná, que transportava 6,3 quilos de cocaína e 4 quilos de crack. Segundo a PRF, a droga estava escondida no interior de um botijão de gás, localizado no meio da carga de ferramentas e materiais utilizados em construção civil, entre os quais uma betoneira.

Os policiais suspeitaram da dupla e decidiram realizar uma fiscalização detalhada do que estava sendo transportado e localizaram o botijão e as drogas. O veículo era conduzido por um homem de 43 anos e tinha como passageiro um homem de 37, ambos moradores do Bairro Parque Farroupilha, em Passo Fundo.

Os policiais, durante a fiscalização, encontraram indícios de adulteração no botijão de gás e ao quebrar o fundo do cilindro localizaram uma abertura por onde a droga foi inserida.

A PRF informou que no interior do botijão havia 11 tabletes de droga, sendo 6,3 quilos de cocaína e 4 quilos de crack. Os dois traficantes foram presos em flagrante, encaminhados para registro da ocorrência na Polícia Civil e recolhidos ao presídio regional de Passo Fundo.