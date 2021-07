Professora de Filosofia da UFSM conquista premiação internacional inédita

publicidade

Uma conquista para a filosofia brasileira e latino-americana foi consolidada na UFSM. A professora Mitieli Seixas da Silva, do Departamento de Filosofia, do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), recebeu o Elisabeth of Bohemia Prize, concedido pelo Center for the History of Women Philosophers and Scientists, sediado na Universidade de Paderborn, Alemanha. Trata-se de um reconhecimento internacional inédito ao trabalho que a professora realiza na UFSM, em especial a coordenação do Grupo de Pesquisa e Tradução Émilie du Châtelet, que busca consolidar pesquisas sobre a história das mulheres filósofas.



Mitieli explica que o grupo surgiu como uma tentativa de dar continuidade e visibilidade a um trabalho apresentado na 1ª Conferência Internacional Mulheres na Filosofia Moderna, evento pioneiro no país, organizado em 2019 pelos pesquisadores Katarina Peixoto (UERJ) e Pedro Pricladnitzky (Unioeste/Conicet), no Rio de Janeiro. Desde março de 2021, o grupo de pesquisa e tradução se reúne quinzenalmente de forma online para traduzir as “Institutions de Physique”, de Émilie Du Châtelet, uma obra de 1740 sem tradução para o português, com a participação de professores, pesquisadores e estudantes de diversas universidades.

Fazem parte deste grupo premiado os professores Gisele Secco (UFSM), Abel Lassalle Casanave, Carlota Maria Ibertis de Lassalle Casanave e Marco Aurélio Oliveira da Silva (UFBA), Eduardo Ruttke von Saltiel (UFN), Edgar da Rocha Marques (UERJ), Priscilla T. Spinelli (UFRGS) e Rafael Bittencourt (IFSul), além de Katarina Peixoto e Pedro Pricladnitzky, das doutorandas Maria Helena Silva Soares (UERJ) e Cinthia Almeida Lima (UFBA), do graduado Luiz Humberto Castro de Freitas Filho (UFBA) e dos estudantes da UFSM Lucas Rodrigues de Oliveira, Anelise Marmett Pahim, Maria Eduarda Dalla Costa Kuntzler e Vitória Albert Sauzem.



Na cerimônia de premiação, realizada virtualmente na última segunda-feira (19), durante o 18º Simpósio da IAPh, a diretora da IAPh, Ruth Hagengruber, uma das coordenadoras do Elisabeth of Bohemia Prize, laureou Mitieli, destacando seu alcance intelectual, sua trajetória acadêmica e seus trabalhos. A professora foi condecorada por ser uma “pesquisadora promissora” e por sua “experiência marcante”. O comitê do prêmio deste ano foi composto por representantes da Alemanha, Itália e Estados Unidos. Na cerimônia também houve reconhecimento às pioneiras que fundaram a IAPh.

Além de sua atuação em diversos projetos pedagógicos na UFSM, como o Pré-Universitário Popular Alternativa, Mitieli também é responsável por uma pesquisa sobre a maternidade como tema filosófico, tendo publicado recentemente um texto sobre o tema no site da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia.

Mitieli ainda se dedica à formação de professores de Filosofia para o Ensino Básico, como docente orientadora do Subprojeto Filosofia do programa Residência Pedagógica, da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFSM, financiado pela Capes. O Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo qualificar a formação docente ao promover a imersão do licenciando na escola de Educação Básica.



Mitieli é doutora em Filosofia pela UFRGS, com tese de doutorado sobre a filosofia teórica de Kant, orientada pela professora Sílvia Altmann (UFRGS) e parcialmente pela professora Hannah Ginsbourg (University of California -Berkeley). Também recebeu uma bolsa de Mestrado do Programa Erasmus Master Mundus – Europhilosophie, durante o qual pesquisou na Université Catholique de Louvain (Bélgica), na Bergische Universität Wuppertal (Alemanha) e na Université du Luxembourg, onde finalizou sua dissertação sob orientação do professor Dietmar Heidemann.