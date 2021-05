Professores entre 40 e 59 anos serão imunizados contra a Covid-19 a partir desta quinta em Esteio

publicidade

Com a decisão de implementar, a partir da próxima quarta-feira, o ensino de forma híbrida (parte presencial e parte online), a Prefeitura de Esteio anunciou na manhã desta quarta-feira a imunização contra a Covid-19 em professores que tenham entre 40 e 59 anos, da rede municipal, já nesta quinta-feira.

De acordo com a prefeitura, a aplicação da vacina será feita na sede da Secretaria Municipal de Educação e será organizada por escolas. Depois, a vacinação será estendida à rede estadual e posterior à rede privada. “Vamos iniciar a vacinação dos professores de Esteio e com isso retomar as aulas presenciais, de forma híbrida e gradual, com foco no atendimento as crianças em vulnerabilidade e com aqueles alunos que tenham dificuldade de aprendizagem e sem acesso a recursos tecnológicos. Essa medida é necessária para que possamos retomar a educação em sua plenitude, porque educação é essencial”, disse o prefeito Leonardo Pascoal.

A imunização dos trabalhadores da educação foi definida pela Administração através da resolução conjunta 01/2021, assinada pelo prefeito Leonardo Pascoal, pela secretária municipal da Saúde, Ana Boll, e pela procuradora-geral do município, Carolina Weber Dias. A decisão foi tomada tendo como base, entre outros quesitos, a quantidade de vacinas AstraZeneca que chegou a Esteio para a aplicação da primeira dose; o avançado estágio da campanha de vacinação no município (com 22,8% da população já imunizada com a dose inicial); e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que reitera a competência concorrente dos entes federados para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia. O documento leva em conta, ainda o decreto estadual que adota os protocolos da Bandeira Vermelha no Estado, possibilitando o retorno das atividades presenciais de ensino.

A SME está definindo a organização para o retorno das atividades presenciais e deve divulgar, em breve, cronograma de volta às aulas.

No município, também seguirá a plicação de segundas doses contra a Covid-19. Na manhã desta quinta e sexta-feira, seguem a aplicação da segunda dose da CoronaVac em pessoas que deveriam ter recebido a dose complementar em 24 de abril. A prefeitura lembra que a imunização será por ordem decrescente de idade, em frente à Secretaria Municipal da Saúde (avenida Padre Cleret, 666). Servidores da Secretaria estão entrando em contato com as pessoas para agendar a vacina. Serão disponibilizadas 100 doses por dia. Nesta terça-feira, 200 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, completando o cartão vacinal. De acordo com a Administração, assim que mais imunizantes chegarem ao município, a SMS ampliará a vacinação.