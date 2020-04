Profissionais da saúde de Passo Fundo recebem o carinho dos pacientes

publicidade

Profissionais da saúde de Passo Fundo foram surpreendidos ao chegarem para trabalhar no Posto de Internação 10, do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) ao se depararem com mensagem em bilhetes dispostos na parede. O mural improvisado foi criado para que as palavras de carinho e agradecimentos, escritas pelos pacientes atendidos no setor, ficassem visíveis a todos.

As mensagens foram escritas em papel e nas tampas de isopor das refeições. Os pacientes, que receberam um gesto de carinho dos profissionais do setor de Nutrição, que enviaram mensagens a eles junto as refeições, resolveram retribuir e passaram a escrever também o que sentiam e a gratidão pelo cuidado de todos os profissionais que atuam no Posto.

“E quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora, coragem”, diz uma das mensagens. Em outra, “obrigado por todo o carinho e cuidado de cada um. Estarão sempre em nossas orações...”, escreveu e assinou a paciente Marli.

“Ficamos surpresos e encantados quando começamos a receber os recados. Isso nos motiva e ameniza todas as angústias que também estamos passando”, relatam os profissionais.

Conforme a última atualização da Secretaria de Saúde do Estado, o município possui 130 casos confirmados por coronavírus e 11 óbitos.