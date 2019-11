Programação vai marcar reinauguração de biblioteca de Santa Cruz do Sul

publicidade

Extensa programação cultural marca a reinauguração da Biblioteca Pública Municipal Elisa Gil Borowski nesta semana em Santa Cruz do Sul. Batizada de Esquina da Cultura, a ação se estende de quarta a sexta-feira com atrações ao ar livre na rua Galvão Costa. O trecho entre a Marechal Floriano e a Tenente Coronel Brito ficará fechado para veículos e receberá uma infraestrutura que inclui anfiteatro com 200 cadeiras e caminhão palco.

Haverá teatro, música, dança, literatura, exposição de artes plásticas e rádio cultural ao vivo, protagonizados por artistas locais. Parte das atividades ocorre à tarde, voltadas aos alunos da rede municipal, enquanto a outra será à noite. A maratona culminará com o ato de inauguração da biblioteca, que fica no prédio do antigo Presídio Municipal, às 17h de sexta-feira.

O caminhão palco, denominado RecreArte do Sesc, ficará estacionado em frente à Praça da Cultura José Paulo Rauber Filho. A programação começa na noite de quarta com a abertura oficial do Projeto Esquina da Cultura, às 19h, seguido de apresentação artística com o Grupo Oktobertanz, encenação da peça teatral “Die Gute Zeite” e o concerto com a Orquestra Santa Brass Band. Na quinta e sexta-feira, as atividades ocorrerão nos à tarde e à noite.

A programação foi construída para contemplar crianças, adultos e idosos. O secretário municipal de Cultura, Edemilson Severo, afirma que o projeto é uma conjunção entre cultura, entretenimento e lazer, sendo a reinauguração da Biblioteca Pública o ápice do evento. “O espaço que já serviu de prisão, hoje, se pode ver transmutado em um verdadeiro templo do saber, onde o que impera é a liberdade do pensar, porque o pior cárcere é o que aprisiona as mentes. E a cultura, não há dúvida, é antes de tudo libertadora”, disse.

O prédio do antigo presídio onde funcionará a Biblioteca Pública e a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura foi inaugurado em 1900 e é uma das construções protegidas pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Município. Por isso, a fachada foi restaurada de acordo com as normas desse órgão sob coordenação da pasta de Planejamento, para que todas as características históricas da edificação fossem preservadas.

O local, em frente ao Monumento do Imigrante, recentemente abrigava a Secretaria de Agricultura. Na mesma quadra, houve a inauguração da Praça da Cultura em 12 de outubro, na esquina das ruas Galvão Costa e Marechal Floriano, que ambientará no seu entorno a biblioteca. Todas as obras foram feitas com recursos da prefeitura.