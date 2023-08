Projeto Amparo destaca roteiro na Costa Doce

publicidade

Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) realizou mais uma edição do projeto Amparo, dedicado aos entusiastas de viagens. O evento ocorreu na sede da associação nesta segunda-feira, e teve como foco um itinerário que ressalta a riqueza cultural e histórica de cinco cidades gaúchas. A palestra denominada Rota das Etnias na costa doce contou com a presença do Presidente da Associação de Fomento ao Turismo Rota das Etnias, Adejanir Vasconcelos, que é o idealizador do projeto turístico.

A Rota das Etnias é um roteiro que destaca a diversidade cultural e histórica de cinco cidades participantes: Arambaré, Camaquã, Chuvisca, Cristal e Dom Feliciano. Adejanir Vasconcelos ressaltou que roteiro turístico proporciona aos visitantes uma vasta gama de atrativos culturais baseados principalmente na Cultura Pomerana, Polonesa e Gaúcha.

“A Rota das Etnias é uma nova opção para os turistas viverem uma experiência junto a natureza saborear pratos típicos e conhecer de perto parte da História da Revolução Farroupilha, tudo isto a uma distância média de 150 km da capital do Estado”, destacou Vasconcelos .

Cada cidade traz consigo um legado cultural único. Em Arambaré, por exemplo, o destaque é a cultura gaúcha, com comidas típicas, danças tradicionais e festividades gauchescas. Camaquã, exibe a riqueza da cultura gaúcha. Chuvisca destaca-se pela forte presença da cultura alemã, com sua arquitetura peculiar e igrejas históricas. Já Cristal, abraça a cultura polonesa, através de danças folclóricas, culinária típica e festivais que resgatam as tradições polonesas. Dom Feliciano completa esse itinerário cultural com sua herança polonesa, por meio de museus, festas temáticas e eventos culturais.