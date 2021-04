Projeto coleta equipamentos eletrônicos em Caxias do Sul neste sábado

publicidade

Neste sábado, o projeto Mutirão de Arquitetura Social (MAS) da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul vai promover campanha que prevê doação de equipamentos eletrônicos para ajudar os alunos a terem aulas remotas. A ação acontecerá das 9h às 17h, na sede campestre do Recreio da Juventude e no estacionamento da FSG. A comunidades está convidada a doar computadores, notebooks, tabletes e celulares que serão usados para aulas on-line.

Segundo o diretor Vagner Peruzzo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo de Almeida Neves, que será beneficiada nesta edição, a escola conta com 816 alunos e, deste universo, aproximadamente 50% das crianças não tem acesso a aparelhos eletrônicos, dados que evidenciam a importância do engajamento da sociedade neste tipo de ação.

O projeto busca apoiar escolas da rede pública através da melhoria e modernização de seus espaços físicos. A escola Tancredo de Almeida Neves foi beneficiada com o projeto, em 2019, que revitalizou áreas comuns do prédio e pátios da instituição. Para 2021, integrantes do MAS estão organizando nova ação junto a escola Tancredo, desta vez de forma virtual.