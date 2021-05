Projeto Geloteca chega em Viamão para fomentar a leitura entre as comunidades

publicidade

Quatro gelotecas serão implantadas em diferentes bairros de Viamão, na região Metropolitana, definidos pelo grupo Coletivo Viamão em Movimento. Essa iniciativa faz parte de uma ação de comemoração do aniversário do Projeto Geloteca, que já distribuiu mais de 75 geladeiras cheias de livros em pelo menos 13 municípios do Estado.

As geladeiras ficarão instaladas em um ponto aberto dos bairros escolhidos para que os moradores possam pegar ou doar livros e, ainda, admirar o trabalho dos artistas envolvidos na manutenção e pintura do eletrodoméstico, agora usado para outra finalidade.

“Ainda estamos fazendo contatos para decidir em quais bairros elas serão instaladas. Temos vários locais para atender, mas como prioridade estão o Vila Cecília, Branquinha, Florença e Augustas. Depois, com a expansão do projeto, tentaremos colocar na Estalagem, no Centro e no bairro Querência”, comenta uma das responsáveis pelo eixo da cultura do Coletivo, Denise Sant Ana.

O Projeto Geloteca transforma geladeiras descartadas em bibliotecas móveis e coloridas, para facilitar o acesso à literatura e à cultura junto as comunidades menos assistidas e mais vulneráveis. O idealizador do projeto, Adriano de Souza Peixoto, 38 anos, mais conhecido como Dplay, acredita que as geladeiras farão sucesso na cidade.

“As gelotecas sempre são bem recebidas. Elas já estão em mais de 13 municípios do Rio Grande do Sul e estamos felizes de poder levar o projeto até Viamão.” Nas próximas semanas, as outras 16 gelotecas da ação de aniversário do Projeto serão entregues em Porto Alegre (4), Cachoeirinha (4), Gravataí (4) e em Alvorada (4).

Interessados em colaborar com o projeto, doando livros ou geladeiras, basta entrar em contato com os organizadores pela página do Facebook ou pela página do Instagram. A ideia é desenvolvida de forma colaborativa entre artistas, produtores culturais, instituições parceiras e comunidades. As partes envolvidas participam da coleta de doações de geladeiras, livros e tintas, da criação e da manutenção das gelotecas entregues em cada bairro. Mais de 20 artistas já passaram pelo Projeto, personalizando as geladeiras com grafites e pinturas.