Projeto Help volta à Estação Novo Hamburgo da Trensurb

A iniciativa que vem levando atendimento focado em saúde mental e valorização da vida aos usuários da Trensurb voltou à Estação Novo Hamburgo, neste sábado. A ação Vida sobre Trilhos, do projeto Help distribuiu mensagens motivacionais e disponibilizou um local de escuta qualificada, chamado “Cantinho do Desabafo”, onde voluntários ficam à disposição para ouvir e conversar com quem esteja necessitando de apoio emocional.

“São pessoas que passam por problemas como depressão, síndrome do pânico e até automutilação, mas são atendidos por pessoas que tiveram nas suas peles, também sofreram, mas conseguiram superar”, explicou o coordenador estadual do projeto, Leandro Souza. As ações nas estações acontecem sempre aos sábados, das 10h às 12h.

Conforme a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem de depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa, no mundo, tira a própria vida. E o Rio Grande do Sul, historicamente, é o estado com a maior taxa de suicídio do Brasil, que chega a 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes.

A organização conta, também, com atendimento por telefone e WhatsApp, por meio do número nacional (11) 4200-0034.

Confira as próximas ações:

10 de junho, na Estação Mathias Velho (Canoas)

17 de junho, na Estação Sapucaia

24 de junho, na Estação Mercado (Porto Alegre)