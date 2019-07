Prorrogado processo seletivo de agentes de endemias

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana decidiu prorrogar o período do processo seletivo de agentes de endemias por mais 180 dias. Conforme sanitaristas, a decisão tomada assegurou os trabalhos de monitoramento, fiscalização e conscientização popular, visando evitar a propagação de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Considerando a necessidade temporária e de excepcional interesse público, a equipe de 24 agentes foi mantida, justificam as autoridades.

Segundo o secretário de Administração Ricardo San Pedro, o Executivo trabalha na realização de concurso público para a contratação definitiva de agentes de endemias por parâmetros determinados pela legislação.

“O projeto para realização de concurso está em fase de elaboração e será apresentado nos próximos 180 dias, prazo coberto pela própria prorrogação.” disse San Pedro. As despesas decorrentes das contratações autorizadas pela lei, correrão por conta de recursos federais vinculados ao custeio do Teto Financeiro da Vigilância em Saúde.