Quartel dos Bombeiros de Montenegro é cercado e torre de treinamentos será reformada

publicidade

O prédio que abriga o Corpo de Bombeiros em Montenegro, situado no bairro Cinco de Maio, receberá uma série de melhorias. As obras serão feitas com recursos do Fundo de Reaparelhamento da Corporação, administrado pela prefeitura do município. A primeira intervenção é o cercamento do quartel, com ordem de início assinada pelo prefeito Gustavo Zanatta em 17 de novembro. E já está em andamento a licitação para a restauração da torre empregada nos treinamentos.

De acordo com a administração municipal, o cercamento do local vai garantir mais segurança à unidade. A empresa vencedora da concorrência é a Prepaver Construções Eireli, de Nova Santa Rita. Ela tem três meses para executar a obra, orçada em R$ 160 mil.

Quanto à torre de treinamento, no dia 10 de dezembro serão abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas interessadas em participar da licitação. O valor máximo é de R$ 23 mil e, também neste caso, o prazo de execução é de três meses. A estrutura é empregada tanto em ações de vigilância contra incêndios quanto na preparação dos soldados para salvamentos em locais de maior altura.

Veja Também

A administração municipal também vai adquirir rádio comunicadores e ferramentas para salvamento de animais, além de melhorar a identidade visual da fachada do quartel. Estes investimentos devem ocorrer nos próximos meses e somarão em torno de R$ 140 mil. “Nós assumimos com o Corpo de Bombeiros o compromisso de fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que eles possam trabalhar com agilidade e segurança. Toda a região ganha com isso”, explica o prefeito Gustavo Zanatta.