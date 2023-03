Quatro pessoas morrem após helicóptero cair em São Paulo

Quatro pessoas morreram após um helicóptero cair na região da Barra Funda, na zona oeste da capital, na tarde desta sexta-feira (17). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A corporação recebeu um chamado para queda de aeronave às 14h35 para a Rua Pedro Luís Alves Siqueira com a Rua James Holland. Nove viaturas estão realizando o resgate.

Ao vivo no #BalançoGeral: URGENTE - helicóptero cai em área residencial na Barra Funda. Há feridos no local.



