Réveillon de Porto Alegre terá retorno de atrações nacionais e promete 8 minutos de show de fogos

Uma festa para recolocar a capital gaúcha no mapa das celebrações de virada de ano no Brasil. Isto é o que promete a organização do Réveillon de Porto Alegre, que teve sua programação e estrutura anunciada na tarde desta quarta-feira pela prefeitura e pela GAM3 Parks, concessionária que administra o Trecho 1 da Orla do Guaíba. Com acesso gratuito para a população, o evento terá um investimento de R$ 1,5 milhão pela administração municipal e a previsão é de que o show de fogos tenha uma duração de cerca de 8 minutos ao todo.

Outro marco da festa será o retorno das atrações nacionais. O réveillon terá como show de abertura uma apresentação da escola Estado Maior da Restinga, campeã do Carnaval 2023, seguido de animação com DJ’s e shows com os grupos Da Guedes, Reação em Cadeia, Fundo de Quintal e Di Propósito. Conforme o diretor-presidente da GAM3 Parks, Vinícius Garcia, a programação foi pensada para atender vários perfis de públicos.

“Teremos um lindo réveillon, que uma capital como Porto Alegre merece. O show de fogos é um investimento bem alto e a gente tem um grande desejo de que a nossa festa tenha cobertura nacional de mídia também”, contou Garcia. Em caso de chuva, ele citou a possibilidade de transferir a festa para o Parque Harmonia.

O prefeito Sebastião Melo destacou o grande número de visitantes que os eventos realizados em Porto Alegre têm recebido nos últimos anos e que é necessário encontrar uma forma de manter a população na capital para a festa. Além disso, ele convidou que o setor privado ajude a incentivar eventos como este e pediu que a organização acrescente uma apresentação de um grupo tradicionalista na programação.

“O setor de eventos foi muito prejudicado durante a pandemia. A gente quer incentivar que tenha mais eventos em Porto Alegre, pois é um setor onde todo mundo ganha, do taxista à vendedora. Neste ano, vamos fazer um evento para bombar. Para isso, pedimos que a população fique em Porto Alegre. Vamos ter que trabalhar juntos, todos os setores, para incentivar que fiquem aqui para o réveillon”, completou o prefeito.

Estrutura do Réveillon de Porto Alegre

A estrutura montada para a realização do Réveillon de Porto Alegre será montada no início do Trecho 1 da Orla do Guaíba, com o palco principal ficando próximo ao Gasômetro. O evento terá um esquema de segurança composto por Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, seguranças particulares e agentes de fiscalização da prefeitura. Mais de 130 banheiros químicos estarão disponíveis ao público. Para atendimentos de saúde, o evento contará com seis ambulâncias e um posto médico.

Haverá bloqueio e desvios em ruas e avenidas da região, como a Mauá, Loureiro da Silva, Edvaldo Pereira Paiva, Bento Martins, Gen. Vasco Alves e a rótula das Cuias. O Parque da Harmonia funcionará como um estacionamento para o evento, com cerca de 1,5 mil vagas. O mutirão de limpeza realizado após o evento pelo DMLU deverá ser encerrado até o meio dia de 1º de janeiro.