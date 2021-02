Rede de saúde de Viamão ganha reforços para conter a pandemia da Covid-19

publicidade

O prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, anunciou uma série de novas ações na área da saúde que serão adotadas como alternativas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus na cidade. A partir desta sexta-feira, duas novas estruturas de atendimento estarão instaladas na UPA Viamão, auxiliando na triagem de pacientes sintomáticos. Desta maneira, um novo fluxo no atendimento vai ser gerado e assim vai ser possível separar de forma mais eficiente as pessoas com quadro suspeito para Covid-19 dos demais pacientes.

Já o Hospital de Viamão, por meio de uma parceria com uma instituição privada, vai ter uma de suas áreas ampliadas para qualificar ainda mais os atendimentos. Conforme o prefeito, dentro de 30 dias estará em funcionamento uma sala especial com profissionais da prefeitura, incluindo médicos, visando dar maior vazão ao atendimento primário e, por consequência, uma maior atenção aos pacientes suspeitos para a Covid. “Será uma espécie de UBS dentro do hospital”, resumiu Bonatto, que anunciou oficialmente o início do Programa Melhor em Casa.

O Melhor em Casa foi criado para beneficiar pessoas que necessitaram de internação hospitalar. Ou seja, aqueles pacientes que passarem por cirurgias e que têm condições clínicas de receber alta hospitalar, desocuparão um leito, possibilitando novos atendimentos. O projeto prevê ainda que, da saída do hospital até a plena recuperação do paciente, equipes da prefeitura farão o acompanhamento, realizando visitas em horários específicos para realizar as aplicações dos tratamentos médicos de forma domiciliar.

