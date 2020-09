Rede privada de Educação Infantil retoma atividades a partir do dia 15 em Santa Cruz do Sul

publicidade

Os estabelecimentos de ensino particulares de educação infantil de Santa Cruz do Sul que já encaminharam o protocolo com medidas contra o novo coronavírus e receberam autorização do Centro de Operação de Emergência em Saúde para a Educação Municipal (COE) poderão voltar, gradualmente, a receber as crianças a partir do dia 15 de setembro. A aprovação da proposta ocorreu em reunião extraordinária realizada pelo Gabinete de Emergências na tarde desta terça-feira, a pedido do prefeito Telmo Kirst, para discutir a possível volta às aulas na rede municipal.

A secretária de Educação, Juliana Bach, informou que esse retorno às aulas foi analisado pelo COE, deliberado e aprovado pelo Gabinete de Emergências, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos, de forma gradual, escalonada para que seja viável a volta das atividades. “Voltarão apenas as escolas privadas de educação infantil que tiveram os seus planos de contingência enviados e autorizados pelo COE. São somente essas instituições que terão permissão para retomar o funcionamento”, ressaltou a secretária.

Para garantir a segurança dos alunos, professores, funcionários e dos pais dos estudantes, conforme a secretária, todas as medidas sanitárias serão providenciadas, monitoradas e avaliadas com cautela. “Além da capacidade máxima de 50% de ocupação por turma, é uma condição para esse retorno nas instituições privadas autorizadas, a vontade dos pais de mandar ou não os seus filhos para a escola, isso é bastante importante neste momento”, destacou.

As aulas da rede municipal de ensino ainda não têm data para serem retomadas. “Vamos monitorar como vai ser esse retorno gradual para que assim possamos deliberar como será o nosso retorno das atividades”, explicou Juliana.