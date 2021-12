Resultado de pesquisa histórica do Hip Hop no RS será divulgado nesta quinta-feira

publicidade

O resultado da pesquisa histórica do Hip Hop no RS que vai compor o acervo físico e digital do futuro Museu do Hip Hop, previsto para ser inaugurado em 2022 na Capital, será apresentado nesta quinta-feira, pelos integrantes da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, que estão à frente de todo o processo. O evento, gratuito e online, será transmitido em tempo real pelo canal de YouTube da ACHESTEIO, a partir das 19h. O projeto de pesquisa foi financiado via Lei de Incentivo à Cultura - Pró-Cultura RS.

De acordo com o MC e coordenador de autogestão e sustentabilidade da ACHE, Rafael Diogo dos Santos, o projeto faz parte da implantação do espaço que trará visibilidade para as diferentes linguagens, momentos históricos e personagens protagonistas da cultura Hip Hop e contará com exposição permanente, salas de ensaio e oficinas e outros espaços para diferentes tipos de atividades culturais. “A pesquisa teve início em junho, com a realização de grupos focais, pesquisas de opinião e fóruns online em nove regiões do Estado, buscando o resgate e preservação das características de cada movimento e engajando a comunidade local.” O processo foi coordenado pelo Instituto Fidedigna, mais a equipe gestora do projeto e contou com um time de 36 articuladores, pesquisadores e coordenadores.

“O processo teve a participação de mais de 400 pessoas da cena Hip Hop, residentes em 46 cidades, entre artistas, músicos, poetas, poetisas, MCs, DJs, bboys, bgirls, grafiteiros, grafiteiras e radialistas, gerando um conteúdo inestimável de informações, materiais e testemunhos.”

Segundo Rafael, mais de 500 itens de acervo foram levantados nessa fase, como fotos, jornais, livros, vídeos, fanzines, roupas, entre outros materiais. Parte desse acervo já está na página Museu Hip Hop RS, espaço virtual criado no Instagram pelo grupo, dando transparência e visibilidade de todo o processo de criação do local. Conforme o MC, a importância da criação do Museu vem ao encontro da necessidade urgente de resgatar e preservar a história da cultura e dos fazedores da cena Hip Hop do Estado, fortalecendo a economia criativa, impactados fortemente pela pandemia, ao mesmo tempo potencializando os movimentos político-sociais de resistência e a inovação de políticas urbanas.

O prédio público que será revitalizado para ser sede do Museu da Cultura Hip Hop RS, fica na Vila Ipiranga, e conta com um espaço de 3,8 mil metros quadrados, cedido pela Prefeitura de Porto Alegre. Serão mais de 15 mil jovens atendidos no espaço que terá gestão compartilhada. O espaço, conforme Rafael, será um local de formação cidadã, empreendedorismo, desenvolvimento social e econômico.

Veja Também