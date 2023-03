Retomada venda de ingressos para o Carnaval Fora de Época de Alegrete

publicidade

O Carnaval Temporão de Alegrete, após duas transferências e nove anos de interrupção, está confirmado para acontecer nos dias 31 de março e 1º de abril. Segundo o secretário-geral da Associação das Entidades Recreativas, Culturais e Carnavalescas de Alegrete (ASSERCAL), Luciano Leães, as vendas de ingressos para os 3 mil lugares nas arquibancadas e 120 camarotes para 20 pessoas cada, foram retomadas nesta segunda-feira (27), no Clube Caixeiral, centro da cidade. O custo para arquibancada é de R$ 40,00 para as duas noites e os camarotes R$ 3 mil.

A passarela do samba, instalada na avenida Inácio Campos de Menezes, medindo 300 metros, deve receber seis mil espectadores por noite, estima a parceria Assercal e Prefeitura de Alegrete. A ordem dos desfiles de sexta-feira (31) prevê: a Unidos dos Canudos, Nós os Ritmistas, Imperatriz Praça Nova, Mocidade Independente da Cidade Alta (MICA) e por último a Grêmio Recreativo Acadêmicos do Pôr do Sol.

Cada entidade contará com no mínimo 300 componentes conforme o regulamento estabelecido pelas agremiações. Ainda de acordo com Leães, a montagem está em fase final de instalação e as estruturas são as mesmas utilizadas no Fora de Época de Uruguaiana.

“Há uma grande mobilização de toda a linha produtiva do carnaval para a realização do evento. Hotelaria, comércio e área gastronômica. Até bordadeiras e costureiras seriam difíceis de encontrar uma disponível neste momento”, destaca o secretário. O corpo de jurados, dos nove quesitos, é todo de fora do município.