Rio dos Sinos sobe e deixa famílias apreensivas em Canoas

Mesmo com a trégua da chuva, o nível dos rios segue subindo e coloca em alerta moradores que vivem em áreas ribeirinhas de rios e arroios. Em Canoas, são as famílias da Praia do Paquetá que estão apreensivas em razão da inundação do Rio dos Sinos. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Canoas, Coronal Rodolfo Pacheco, em 1,90 metro o rio está dentro do leito.

“Estimamos que hoje ele esteja em 2,30 metros e deve subir ainda mais até o próximo sábado. A Rua da Prainha está com água pela inundação do rio. É provável que nesta sexta-feira a água já tenha tomado conta do acesso à comunidade, onde vivem aproximadamente 70 famílias.”

Outro local que também sofre com inundações devido a cheia do rio é a Rua da Barca, no bairro Harmonia. No local residem 30 famílias.