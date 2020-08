Rio Grande cria comitê para investigar mortes por Covid-19

publicidade

Os óbitos por coronavírus em Rio Grande passarão por investigação de um Comitê Técnico Municipal criado a partir de decreto. No último dia 6, dez pessoas haviam perdido a vida em decorrência de Covid-19 e, neste sábado, o número subiu para 68. Segundo a prefeitura, a cidade apresenta uma das maiores médias móveis no aumento de mortes pela doença no Sul do Estado.

Sobre a criação do Comitê Técnico Municipal de Investigação de Óbitos Covid-19, o secretário de Saúde, Maicon Lemos, explicou que o objetivo é promover o estudo epidemiológico das possíveis causas e circunstâncias que levaram à letalidade de pacientes em relação à pandemia e, com isso, retornar com dados que auxiliem as equipes médicas e de saúde no manejo da crise.

Pelo decreto municipal, o grupo será presidido pela Gerência da Vigilância Epidemiológica e constituído por quatro representantes da Secretaria Municipal de Saúde, dois da Santa Casa de Rio Grande e dois do Hospital Universitário da Furg.