Rio Grande do Sul terá domingo de sol e frio

Há 10 anos, em 27 de agosto de 2013, muitas cidades da Serra amanheciam cobertas por um manto branco após a maior nevada deste século até agora no Rio Grande do Sul. Uma década depois, o amanhecer será frio e o gelo presente em vários municípios da Serra não será o da neve, mas de geada.

O sol predomina no estado neste domingo com períodos de parcial nebulosidade na maioria das cidades. A tarde varia entre amena e fria, conforme o ponto, e volta a fazer muito frio no começo da noite.

Em Porto Alegre, temperatura vai variar entre 8ºC e 16ºC.