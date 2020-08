Rio Grande registra mais duas mortes e chega a 100 vítimas fatais de Covid-19

publicidade

Mais dois óbitos foram registrados nesta terça-feira em Rio Grande, no sul do Estado. Com isto, o município chega a 100 pessoas mortas pela Covid-19. Os novos registros são de duas mulheres de 81 e 82 anos.

A mais idosa faleceu no último dia 15. Ela tinha cardiopatia, hipertensão e imunodepressão. Já a mais jovem veio a óbito no último domingo. Ela tinha doença cardiovascular crônica. Também no boletim, divulgado nesta terça-feira, o município registrou 31 novos casos de coronavírus, totalizando 2034 desde o início da pandemia.

Destes, 1859 são considerados recuperados e 75 estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.