Rolante contabiliza prejuízos do furto de placas turísticas

O Departamento de Turismo de Rolante está contabilizando os prejuízos do furto de placas turísticas ocorridas na localidade rural de Mascarada. As sinalizações, com orientações turísticas, estavam instaladas na área da Cascata das Andorinhas. Das quatro placas arrancadas e furtadas, três eram de madeira e foram confeccionadas manualmente por artistas locais e a outra, de metal, continha informações sobre o circuito Cascatas e Montanhas e foi instalada em meados de março.

De acordo com o Departamento de Turismo, essa não é a primeira vez que as placas de sinalização turística sofrem atos de vandalismo. Em outra ação recente, realizada pelo Departamento em parceria com a Associação Amigos do Circuito Cascatas e Montanhas (AMICAM), enquanto as placas de orientação de direção e quilometragem do circuito de cicloturismo foram retiradas para manutenção, alguns dos postes metálicos que foram deixados instalados também foram furtados.

O Departamento de Turismo repudia os atos de vandalismo aos bens públicos e informa que encaminhou o ocorrido às autoridades competentes para investigação. Pessoas que tenham presenciado atos de vandalismo como esses ou tenham informações, podem entrar em contato com o Departamento de Turismo, pelos fones 3547.1188 Ramal 217 ou Whats 98444.6512