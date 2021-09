Ronda Crioula de Cachoeirinha inicia nesta sexta-feira em formato 100% virtual

publicidade

Começa na sexta-feira um dos maiores eventos populares de Cachoeirinha, a Ronda Crioula. Em sua 34ª edição, a festa tradicionalista terá onze dias de transmissões ao vivo com shows de grandes nomes do Estado e muitas atrações locais. As transmissões serão feitas em tempo real pela página do Facebook da Prefeitura de Cachoeirinha. O evento, que reúne em torno de 70 mil pessoas todos os anos, ocorrerá em formato virtual, atendendo a todos os protocolos de prevenção e de enfrentamento ao novo coronavírus.

“Ainda por conta da pandemia precisamos adotar o formato online para proteger a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, realizar esta celebração que é tradicional em nossa cidade e um momento muito esperado por todo o setor cultural”, destaca o prefeito Miki Breier. O secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Ildo Júnior, informa que as lives serão diárias, a partir das 20 horas, e entre as principais atrações estão Tchê Garotos, Tchê Guri, Machado e Marcelo do Tchê, Sandro Coelho e grupo, entre muitos outros renomes do tradicionalismo gaúcho.

