RS pode ter chuva intensa, raios e ventos de até 70 km/h nesta tarde, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, neste domingo, para a possibilidade de chuva intensa durante a tarde no Estado. A notificação é válida até as 18h30 de hoje. De acordo com o órgão, a chuva pode vir acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 70Km/h e eventual queda de granizo nas próximas 6 horas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 190 ou 193.

A previsão de chuva forte deve ficar mais localizada em setores da Metade Norte do Estado, conforme antecipou a MetSul no sábado. Uma nova e mais forte massa de ar frio vai ingressar no território gaúcho no começo da semana e fará com que o tempo ameno siga nos próximos dias, com madrugadas mais frias.