RS terá quarta-feira de calor e novo dia de sequência com chuva

A quarta-feira será o dia mais quente desta semana em muitas cidades do Rio Grande do Sul. O calor será excessivo principalmente em cidades do Oeste, do Centro gaúcho, dos vales, Grande Porto Alegre e Campanha. As máximas ficam ao redor ou acima dos 35ºC, pondendo atingir 40ºC em alguns pontos.

O sol aparece em todo o estado, mas o calor intenso forma nuvens que trazem chuva isolada mais da tarde para a noite. Chuva localizada de verão que em alguns pontos pode ser forte e com risco de temporal. As precipitações, contudo, ocorrem em poucas cidades nesta quarta.

As mínimas rondam os 16ºC em São José dos Ausentes e os 18ºC em Erechim. As máximas, por sua vez, podem chegar a 37ºC em Alegrete e 39ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 21ºC e 35ºC. No Litoral Norte, os termômetros se alternam entre 21ºC e 30ºC.

A chuva retornou ao RS, embora irregular, atingindo diversas regiões nesta terça-feira. Os acumulados até o final da tarde atingiam 12 mm em Canela e Cambará do Sul, 11 mm em Canguçu, e 10 mm em Santa Maria e Cruz Alta, entre as estações do Instituto Nacional de Meteorologia.

A chuva que se repete nos próximos dias, entretanto, não terá nem duração nem volumes suficientes para acabar com a estiagem no Rio Grande do Sul e tampouco poderá reverter o grande déficit de precipitação acumulado durante os últimos meses. Mas será benéfica em vários pontos.

Todos os dias até domingo devem ter precipitação no estado, em alguns de forma mais isolada, e outros de forma mais ampla. O período de maior instabilidade é projetado entre quinta-feira e o sábado. Nem todas as cidades registrarão chuva satisfatória, mas em diversas se projeta que os acumulados de precipitação nos próximos dias possam somar marcas de 30 mm a 50 mm com registros superiores.

Haverá pontos isolados com acumulados de até 75 mm a 100 mm somados até o começo da próxima semana. São volumes que vão trazer alento em parte do campo gaúcho, evitando um agravamento maior da estiagem e perdas ainda mais expressivas em lavouras. Será um alento ainda para o abastecimento de água, uma vez que rios como da Grande Porto Alegre, hoje em situação hidrológica grave a crítica, devem experimentar um aumento em seus níveis.