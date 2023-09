RS terá sol e calor nesta segunda-feira, com máximas acima de 30ºC

publicidade

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. De acordo com a MetSul, uma corrente de jato (vento) em baixos níveis trará ar muito quente para o território gaúcho. A tarde será de calor em muitas cidades, principalmente nos vales e no Noroeste, que terão as máximas mais elevadas, de 33ºC a 35ºC.

Uma frente fria, que vai provocar muitos e fortes temporais no Uruguai, alcança o Oeste e o Sul gaúcho da tarde para a noite desta segunda, com aumento de nebulosidade, chuva, raios e risco de alguns temporais de vento e granizo que, isoladamente, podem ser fortes a severos na fronteira.

A MetSul emitiu neste domingo mais um aviso de chuva extrema e temporais no RS, no terceiro evento de precipitação excessiva deste mês até agora no Estado . Volumes perto e acima de 100 mm generalizados são esperados no Oeste, Centro e o Sul gaúcho, com marcas em algumas cidades de 200 mm a 300 mm. De forma pontual, pode passar de 300 mm.