RS terá sol e tarde de calor ameno neste sábado

O Rio Grande do Sul terá neste sábado mais um dia de sol, nuvens e temperatura agradável à tarde. Assim como ocorreu na sexta-feira, o dia deve começar com temperatura mais baixas. À tarde, máximas ficarão acima dos 20ºC.

No Litoral Norte, parte da região vai ter maior nebulosidade pela umidade que vem do mar e encontra a Serra. Em baixadas dos locais mais frios do Norte e do Nordeste do Estado as mínimas devem ficar ao redor de 5ºC. Neblina e nevoeiro podem ser registrados em pontos isolados ao amanhecer, sobretudo perto de rios e vales.

Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e máxima de 26ºC.

Confira as mínimas e as máximas em alguns municípios:

Torres 15ºC / 22ºC

Caxias do Sul 9ºC / 23ºC

Erechim 10ºC / 24ºC

Santa Rosa 7ºC / 28ºC

Santa Maria 11ºC / 26ºC

Livramento 9ºC / 25ºC

Pelotas 11ºC / 25ºC