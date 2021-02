São Borja emite decreto com restrições mais rígidas para evitar disseminação da Covid-19

publicidade

A prefeitura de São Borja emitiu neste sábado um decreto com restrições mais rígidas para conter a disseminação do novo coronavírus na região. O funcionamento de estabelecimentos comerciais foi proibido a partir das 20h de hoje até as 5h de domingo.

Já o funcionamento de prestadores de serviços foi vedado a partir das 20h deste domingo até as 5h de segunda-feira. Não estão sujeitos ao decreto locais como farmácias, supermercados, mercados e serviços de tele-entrega.