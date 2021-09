São Borja lança o projeto "Mãos Dadas" nesta quinta-feira

publicidade

Nesta quinta-feira, às 14h, na Sala do Servidor da Prefeitura de São Borja, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS) fará o lançamento do projeto Mãos Dadas, que visa arrecadar materiais de construção para viabilizar pequenas reformas em residências de pessoas em situação de vulnerabilidade social que já encaminharam pedidos no Departamento de Habitação e possuem cadastro nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

Essa é mais uma ação dentro do Projeto Mão Solidária. O objetivo do lançamento é apresentar o projeto a mais empresas, grupos de voluntariado, entidades e instituições que possam aderir à ideia e somar forças no processo por meio da doação de materiais de construção e outras contribuições. Conforme explicam os envolvidos na iniciativa, foi realizada uma triagem e identificadas as famílias mais necessitadas, sendo que 11 famílias foram selecionadas e, destas, três já foram apadrinhadas.

O prefeito Eduardo Bonotto destaca que para a seleção das residências foram verificadas pelas assistentes sociais e pelo Departamento de Habitação da SMDS, a real necessidade socioeconômica de cada família e a necessidade técnica da reforma de cada casa. “Há muitas pessoas que sonham em fazer reformas de suas casas e que, mesmo trabalhando, não conseguem ter condições para isso. Portanto, esse projeto possibilitará um ambiente com mais conforto, dignidade e segurança às famílias beneficiadas”, afirma o prefeito.

A secretária responsável pela pasta, Luciane Bidinoto, acredita que com essa ação a vida de muitas famílias será transformada para melhor. “Trata-se de um projeto de pequenas reformas, mas que representa boas e grandes atitudes, capazes de transformar vidas. Juntos podemos fazer muito mais e atender verdadeiramente a quem precisa”, enfatiza. Interessados em se aliar a essa ação podem procurar o Departamento de Habitação na SMDS ou ligar para o telefone (55) 3431-9993, ramal 212, com a diretora Renata Dourado.

