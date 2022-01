São Borja supre a necessidade de água com caminhões-pipa

publicidade

Enfrentando o agravamento dos transtornos acarretados pela prolongada seca RS, as secretarias municipais da Agricultura e do Meio Ambiente (SMAMA) e de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito (SMISUST) em São Borja mantêm rotinas de abastecimento de água à comunidade. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Moacir Tiecher, diariamente são realizadas de quatro a sete operações de abastecimento com caminhão-pipa às áreas rurais mais castigadas e também a regiões urbanas.

Os caminhões utilizados têm capacidade para 7,5 mil litros e, com isso, a cada dia, até mais de 50 mil litros de água são distribuídos. Tiecher, que também é coordenador municipal da Defesa Civil, destaca que apesar dos abastecimentos a situação vem gradativamente se agravando. Na maioria das regiões, a acentuada ausência de chuvas vem desde os meses de outubro e novembro. As operações em andamento têm o apoio de caminhões do 2º RC Mec, 1ª Companhia de Engenharia e da Corporação de Bombeiros.

Entre as localidades assistidas estão Capão Alto, Rincão de São João, Mercedes e São Marcos. Algumas das assistências são prestadas a 40 quilômetros de distância. Tiecher ressalta que também na periferia urbana ocorrem serviços de apoio. São moradias não abastecidas pela Corsan e onde os poços de balde secaram. “Nós depositamos a água em poços domésticos, de balde, ou em caixas d’água. Sabemos que é um socorro emergencial e que, se a seca persistir, esse trabalho terá que ser realizado”, conclui o secretário.

