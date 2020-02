São Borja terá evento preparatório ao Carnaval neste domingo

publicidade

São Borja, na Fronteira Oeste do RS, terá neste domingo, a partir das 19h, um evento preparatório ao Carnaval 2020. Às margens do rio Uruguai acontece a “Roda de Samba” no Cais do Porto – espaço que sedia as principais festividades populares carnavalescas da cidade.

A festa gratuita vai contar com grupos de samba e pagode como o Água na Boca, Segundas Intenções e Unidos ao Luar – entre outros. O evento quer divulgar e motivar a comunidade para o Cais Folia deste ano e também para os desfiles de rua que ocorrem no próximo dia 15, na avenida Venâncio Aires.

Segundo o presidente da Comissão Organizadora, Damião Ribas, desfilarão na passarela - três escolas de samba disputando o título, além de uma entidade de Itaqui, outra de Santo Tomé – vizinha cidade da Argentina e uma estreante, as três no modo exibição.