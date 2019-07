São Francisco de Paula ganha certificação do Ministério do Turismo

publicidade

São Francisco de Paula, na Serra, foi contemplado com o Selo + Turismo, do Ministério do Turismo. Com a certificação, a administração pode solicitar financiamentos em bancos de desenvolvimento na ordem de R$ 10 milhões anuais para obras de infraestrutura turística.

O secretário municipal de Cultura, Turismo e Desporto, Rafael Castello Costa, destaca que a cidade criou conselhos e associações para possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao turismo.

“É uma conquista que posiciona São Chico no contexto turístico nacional”, comemora. Conforme Costa, a expectativa é investir em pavimentação e recuperação de acessos, sinalização turística, melhorias na infraestrutura de atrativos, como o Lago São Bernardo, revitalização da avenida Júlio de Castilhos e construção de um espaço multiuso para eventos.