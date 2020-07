São Gabriel registra 14ª morte por Covid-19 e prefeito enfatiza prevenção

publicidade

A Secretaria de Saúde de São Gabriel, na fronteira, anotou nesta quinta-feira o 14º óbito por Covid-19 no município. A vítima foi um idoso de 83 anos de idade. Segundo o prefeito Rossano Gonçalves, há 422 casos confirmados da doença (13 nas últimas 24 horas), sendo 10 hospitalizados - 4 em UTI, além de 40 casos suspeitos.

Encontram-se em isolamento domiciliar 114 pessoas com síndrome gripal monitorada. E estão recuperados 284 pacientes. Foram descartados 2632 casos. Ainda de acordo com Rossano, está sendo feito tudo que é possível com acompanhamento das pessoas que possam ter tido contato com quem esteve ou está contaminado.

"Não é mais um foco. o vírus está muito disseminado em nossa comunidade", diz. "A partir de agora, a luta é permanecer na bandeira laranja, mas isso até é secundário o que queremos é preservar as vidas.Peço redobrada atenção a todos que tenham pais e avós idosos, alguém da família com algum tipo de doença que possa ficar fragilizado diante o novo coronavírus", concluiu.