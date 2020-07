São José do Norte decreta lockdown para o próximo fim de semana

publicidade

São José do Norte, no sul do Estado, estará em lockdown no próximo final de semana. A medida foi deliberada pelo Comitê de Gestão da Crise do Coronavírus e decretada pelo Executivo. O objetivo é conter o avanço do coronavírus na cidade, diminuir a circulação de pessoas e estimular que a maior parte possível da população mantenha de forma efetiva o distanciamento e o isolamento social. O município registrou 10 mortes pela doença desde o início da pandemia.

Todas as atividades comerciais e de serviços fecham suas portas a partir da meia noite desta sexta-feira e só poderão reabrir às 6h da próxima segunda-feira. Durante o final de semana, poderão funcionar farmácias e drogarias por meio de teleatendimento, entrega em domicílio e pegue e leve ou drive thru. Postos de combustíveis podem se manter abertos exclusivamente para a comercialização de combustíveis e lubrificantes.

Também podem funcionar serviços médicos e odontológicos, distribuidoras e revendedoras de gás e água mineral, distribuidoras de energia elétrica, água, saneamento básico, serviço de limpeza urbana e coleta de lixo, veterinárias (com a vende de produtos no mesmo sistema das farmácias), funerárias, serviços de segurança privada, serviço de hotelaria e hospedagem, táxi, mototáxi, transporte por aplicativo e público. Está proibida a circulação de pessoas a pé na cidade, salvo casos de necessidade de acesso aos serviços considerados essenciais.

Permanecem interditados durante o final de semana espaços públicos, praças públicas, parques, campos de futebol, a Rua General Andréa. Na praia do Mar Grosso e demais praias da cidade, será possível circular de carro mantendo o distanciamento mínimo de 10 metros entre os veículos.

Até esta terça-feira, o município de 27 mil habitantes estava com 353 casos confirmados de Covid-19. A prefeita Fabiany Roig destaca que o aumento dos infectados também se deve ao crescimento na testagem. “Além dos 800 que recebemos do Estado, compramos mil testes rápidos e 500 PCR e contratamos um laboratório local para fazer testes sorológicos”, afirmou. Ela acrescenta que a fiscalização tem notado durante os finais de semana um grande movimento para coisas não essenciais. “São passeios de adolescentes, pessoas indo até onde não é essencial. Para conter este tipo de atitude, fizemos esta medida”, justifica.

A prefeita diz que o município realiza medidas mais restritivas que as bandeiras determinadas pelo governo estadual há algum tempo, como a obrigatoriedade de uso de máscara e aferição de temperatura em todos que chegam por balsa ou lancha à cidade, por exemplo. “Por mais que tenhamos estrutura, é necessária a ajuda das pessoas para vencer o vírus”, finaliza.