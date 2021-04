São Leopoldo inicia a vacinação contra a Covid para públicos especificos

publicidade

A Prefeitura de São Leopoldo inicia nesta quarta-feira, a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 para públicos específicos. Serão contempladas pessoas nascidas até o ano de 1961, ou seja, que completam 60 anos ainda neste ano, pessoas com deficiência permanente com idade entre 55 e 59 anos e pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos. Para comprovar a deficiência permanente, é preciso apresentar documento do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC).

Serão disponibilizadas vacinas de primeira dose do laboratório AstraZeneca/Fiocruz. Quem for de carro deve procurar o drive thru do largo Rui Porto, com entrada pela avenida Dom João Becker. A opção para quem for a pé é a antiga sede da Unisinos, com entrada pela praça Tiradentes. O horário de funcionamento é das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Para receber o imunizante é necessário comparecer a um dos locais portando documentos de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. A Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o recebimento de novas doses por parte do Ministério da Saúde para continuar a vacinação de segunda dose da CoronaVac/Butantan.

