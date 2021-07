São Leopoldo vacina adolescentes com mais de 12 anos com comorbidades

publicidade

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou, na manhã desta quarta-feira, o início da imunização em adolescentes com mais de 12 anos de idade que tenham comorbidades ou doenças permanentes. A cidade será a primeira a iniciar esse processo a partir da autorização da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e da Comissão de Intergestores Bibapartite (CIB).

As primeiras doses estão sendo aplicadas na tarde de hoje, na EMEF Irmão Weibert, em crianças e adolescentes que realizaram cadastro e foram contatados pela Secretaria da Saúde. Até o momento foram feitas mais de 200 inscrições. A comprovação da comorbidades deve ser feita por laudo médico. Gestantes menores de 18 anos também podem fazer o cadastro. Nesta quinta-feira, mais pessoas deste grupo serão chamados.

A inscrição segue aberta no site da prefeitura. "Mesmo antes do aval do Ministério da Saúde, nós nos adiantamos e começamos o cadastro para organizar o serviço para imunização das crianças. Isso é uma decisão de governo", destacou o prefeito. O secretário da Saúde Marcel Frison lembrou que a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer para a faixa etária e que, a partir disso, a prefeitura abriu cadastro. “O processo será feito com calma, mediante agendamento”.

A permissão para vacinar o público a partir de 12 anos foi resultado de uma reunião da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS) na última segunda-feira.