São Lourenço do Sul inicia drive-thru solidário nesta quarta-feira

A Prefeitura de São Lourenço do Sul começa, nesta quarta-feira, um drive-thru solidário para receber doações de roupas e alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, massa, biscoito, óleo e farinha, por exemplo. Uma estrutura será montada temporariamente na praça Dedê Serpa, no Centro da cidade, com uma pirâmide no asfalto da rua Marechal Floriano, para que as pessoas possam realizar suas doações sem sair de seus veículos. Outra pirâmide será montada no largo de eventos da praça para armazenar tudo o que for recebido.

A ação, coordenada pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Habitação, de Turismo, Indústria e Comércio e também da Defesa Civil, terá funcionamento diário das 9h às 16h. Todas as doações serão encaminhadas para as famílias impactadas pela crise, conforme avaliação dos profissionais de Assistência Social.

É solicitado que as roupas doadas sejam entregues embaladas em sacolas. Elas receberão os cuidados necessários contra o coronavírus antes de serem entregues às famílias. Para doações em grandes quantidades é necessário que seja feito contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação pelo telefone (53) 3251-9560.