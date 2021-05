Santa Cruz do Sul volta a aplicar a segunda dose da Coronavac

publicidade

A aplicação de segundas doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 foi retomada nesta quarta-feira em Santa Cruz do Sul, depois da suspensão por uma semana por falta de vacinas. No entanto, o município recebeu apenas 330 unidades do imunizante. Com isso, podem buscar a aplicação complementar neste primeiro momento somente pessoas com 70 anos ou mais e profissionais da saúde que fizeram a primeira dose há pelo menos 28 dias.

A aplicação ocorre no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul, no memorial da Unisc por drive-thru e no ginásio de esportes para pedestres. O atendimento em ambos os locais ocorre das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Na Unisc também são aplicadas segundas doses da Covishield (Oxford/Astrazeneca/Fiocruz), com intervalo de 12 semanas entre as aplicações.

As primeiras doses para idosos e pessoas com comorbidades seguem com a aplicação nos postos de saúde do município. Neste caso, há apenas a Covishield. As unidades de saúde da zona urbana funcionam das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min. No interior, os postos atendem entre 8h e 11h30min e das 13h às 16h. Até agora, pouco mais de 30.400 pessoas receberam a primeira dose em Santa Cruz do Sul e em torno de 13.900, a segunda.