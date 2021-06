Santa Maria avança na vacinação contra a Covid-19

publicidade

Longas filas se formaram desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira nos sete pontos de vacinação para Covid-19 no município de Santa Maria. A imunização teve como alvo pessoas entre 57 e 59 anos. "Estamos avançando na aplicação do imunizante e, hoje se notava a satisfação das pessoas da faixa etária que estava agendada para receber a primeira dose”, afirmou o secretário de Saúde do município, Guilherme Ribas. Ao todo, foram aplicadas 3.400 doses.

Também nesta quinta-feir, foram aplicados os imunizantes para pessoas de 18 a 29 anos com deficiência permanente. Nesta sexta-feira, a vacinação será para pessoas de 18 a 59 anos que tenham comorbidades. No sábado, a ação terá como foco pessoas com 57 anos ou mais que sejam profissionais liberarias da saúde com comorbidade (primeira dose).

