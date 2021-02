Santa Maria inicia imunização de idosos com mais de 85 anos nesta quinta-feira

publicidade

A vacinação contra Covid-19 para pessoas com mais de 85 anos iniciará no municipio de Santa Maria na próxima quinta-feira,dia 11. Serão 9 Unidades Básicas de Saúde que estarão a disposição da população com mais de 85 anos a partir das 13h30 min.

"A aplicação das doses será por ordem de chegada ", informou o secretário Municipal de Saúde,Guilherme Ribas, lembrando que se caso seja necessário a aplicação da vacina continuará na sexta-feira mas, pelo lote pequeno de doses, acredita-se que deve terminar na quinta-feira. "Nesta segunda-feira, chegaram ao municipio 10.850 doses sendo que 5.530 ficaram em Santa Maria e as demais foram distribuidas para os outros 31 municipios que integram a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O secretário de Saúde alerta que nas referidas Unidades Básicas a aplicação das doses será somente para os idosos com mais de 85 anos sendo que para profissionais de saúde já existe uma programação estabelecida nos locais em que os mesmos trabalham.