Santa Maria segue imunização de agentes de segurança nesta segunda-feira

O município de Santa Maria seguirá vacinando, nesta segunda-feira, os integrantes das forças de segurança. Com inicio 8h, a imunização dos agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF), Bombeiros e Policia Federal ocorrerá no ginásio do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, situado na rua Coronel Niderauer. A vacinação vai até ao meio-dia.

Neste sábado, os servidores da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) receberam o imunizante. A expectátiva da Prefeitura é aplicar 1.225 doses nos dois dias destinados aos servidores da segurança. A segunda dose será aplicada em 2 de julho.

Também neste fim de semana, foram imunizadas as pessoas com 64 anos ou mais. Ao todo, estavam disponíveis 2,3 mil doses contra a Covid-19. Durante a vacinação ocorreu a campanha do donativo de alimentos, tendo como foco as pessoas afetadas pela pandemia do coronavirus.

A iniciativa é do Banco de Alimentos e Prefeitura ."Enquanto persistir a vacinação iremos continuar com a campanha", destacou Marcos Delgado, da direção do Banco de Alimentos. No final de semana, foram arrecadados 1.115 quilos de alimentos não perecíveis.